Сегодня 06 марта 2017 года, 11:13

Хорошие новости от «Юридической практики»

Говорят, понедельник – день тяжелый. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.

Зарегистрировать бизнес можно онлайн

Минюст презентовал новые электронные услуги: госрегистрация ФЛП, внесение изменений в сведения, включение сведений в реестр и прекращение предпринимательской деятельности; госрегистрация создания юридического лица и включение сведений в реестр. Ранее подать документы для получения этих услуг можно было только в бумажной форме.

Минюст дополнил список устаревших приказов, подлежащих отмене

Список из 72 устаревших приказов различных органов, которые вскоре будут отменены, дополнен еще 21 нормативно-правовым актом, сообщил Министр юстиции Украины Павел Петренко. Также Минюст проводит анализ более 400 нормативно-правовых актов различных министерств и готовит «дерегуляционную гильотину по отмене сотен документов, которые украинские чиновники «наплодили» за последние 25 лет», - заявил Министр.

Вдвое сокращены сроки утверждения ГСН

На заседании КМУ 1 марта принято решение, которым вдвое сокращены процедуры разработки, согласования и утверждения государственных строительных норм или изменений к ним. Сроки представления предложений к проекту норм, их рассмотрения контролирующими органами и проверки базовой организацией займут не месяц или 45 дней, а 15 рабочих дней.

Президент подписал Закон о доступе телеком-провайдеров к инфраструктуре

Президент подписал закон о доступе к объектам строительства с целью развития телекоммуникационных сетей

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1834-VIII «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей». Закон устанавливает единые правила доступа и использования объектов инфраструктуры, определяет полномочия госорганов по установлению платы за доступ к инфраструктуре и т.д. В Законе также говорится об отсутствии дискриминации в предоставлении доступа провайдерам.

В ЕС согласовали безвизовый режим с Украиной

В Евросоюзе завершились межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией, по итогам которых было согласовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. «Теперь время для принятия соответствующего решения Советом ЕС и Европейским парламентом», – написал Президент Украины Петр Порошенко в Twitter. Безвиз для украинцев может стать реальностью летом.

Нацбанк принял ряд валютных упрощений

Нацбанк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты, перечисление средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля. Также установлено, что физические лица смогут без индивидуальных лицензий НБУ размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины и осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины.

Продавать и сдавать в аренду госсобственность будут через ProZorrо

На территории Украины стартует новый проект ProZorrо, который будет применяться для продаж и сдачи в аренду объектов государственной собственности. Об этом заявил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов. «На балансе кучи государственных предприятий или органов находятся миллиарды, а иногда сотни миллиардов гривен непрофильных активов, которые должны быть реализованы», - отметил М.Нефедов.

Готовятся новые экзаменационные билеты по ПДД

В главном сервисном центре МВД презентовали тестовую версию новой системы сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения и впервые за годы независимости Украины вынесли электронные экзаменационные вопросы на общественное обсуждение. Основная цель - исключить логические ошибки, а также сформировать перечень вопросов в соответствии с категориями удостоверений. Отмечается, что новые вопросы будут простыми и понятными. Также планируется внедрение видео- и фотофиксации экзаменов.

Антидопинговый контроль в спорте улучшится

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1835-VIII «Об антидопинговом контроле в спорте». Новая редакция Закона учитывает положения Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Документ определяет полномочия и основные задачи Национальной антидопинговой лаборатории и отделяет ее от Национального антидопингового центра. Отсутствие данного Закона могло привести к отстранению украинский спортсменов от соревнований.

В Еврокомиссии не против отмены платы за роуминг для Украины

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Андрус Ансипом приоритетные направления сотрудничества в цифровой сфере, в частности: совместные шаги для распространения инициативы «Роуминг как дома» на Украину и другие страны-участницы «Цифрового сообщества»; возможности распространения на Украину инициативы Европейской Комиссии «FreeWiFi4EU» (создание в ключевых городах свободных точек доступа к сети WiFi для социальных и бытовых нужд).