Говорят, понедельник – день тяжелый. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.
Минюст презентовал новые электронные услуги: госрегистрация ФЛП, внесение изменений в сведения, включение сведений в реестр и прекращение предпринимательской деятельности; госрегистрация создания юридического лица и включение сведений в реестр. Ранее подать документы для получения этих услуг можно было только в бумажной форме.
Список из 72 устаревших приказов различных органов, которые вскоре будут отменены, дополнен еще 21 нормативно-правовым актом, сообщил Министр юстиции Украины Павел Петренко. Также Минюст проводит анализ более 400 нормативно-правовых актов различных министерств и готовит «дерегуляционную гильотину по отмене сотен документов, которые украинские чиновники «наплодили» за последние 25 лет», - заявил Министр.
На заседании КМУ 1 марта принято решение, которым вдвое сокращены процедуры разработки, согласования и утверждения государственных строительных норм или изменений к ним. Сроки представления предложений к проекту норм, их рассмотрения контролирующими органами и проверки базовой организацией займут не месяц или 45 дней, а 15 рабочих дней.
Президент подписал Закон о доступе телеком-провайдеров к инфраструктуре
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1834-VIII «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей». Закон устанавливает единые правила доступа и использования объектов инфраструктуры, определяет полномочия госорганов по установлению платы за доступ к инфраструктуре и т.д. В Законе также говорится об отсутствии дискриминации в предоставлении доступа провайдерам.
В Евросоюзе завершились межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией, по итогам которых было согласовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. «Теперь время для принятия соответствующего решения Советом ЕС и Европейским парламентом», – написал Президент Украины Петр Порошенко в Twitter. Безвиз для украинцев может стать реальностью летом.
Нацбанк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты, перечисление средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля. Также установлено, что физические лица смогут без индивидуальных лицензий НБУ размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины и осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины.
На территории Украины стартует новый проект ProZorrо, который будет применяться для продаж и сдачи в аренду объектов государственной собственности. Об этом заявил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов. «На балансе кучи государственных предприятий или органов находятся миллиарды, а иногда сотни миллиардов гривен непрофильных активов, которые должны быть реализованы», - отметил М.Нефедов.
В главном сервисном центре МВД презентовали тестовую версию новой системы сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения и впервые за годы независимости Украины вынесли электронные экзаменационные вопросы на общественное обсуждение. Основная цель - исключить логические ошибки, а также сформировать перечень вопросов в соответствии с категориями удостоверений. Отмечается, что новые вопросы будут простыми и понятными. Также планируется внедрение видео- и фотофиксации экзаменов.
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1835-VIII «Об антидопинговом контроле в спорте». Новая редакция Закона учитывает положения Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Документ определяет полномочия и основные задачи Национальной антидопинговой лаборатории и отделяет ее от Национального антидопингового центра. Отсутствие данного Закона могло привести к отстранению украинский спортсменов от соревнований.
Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Андрус Ансипом приоритетные направления сотрудничества в цифровой сфере, в частности: совместные шаги для распространения инициативы «Роуминг как дома» на Украину и другие страны-участницы «Цифрового сообщества»; возможности распространения на Украину инициативы Европейской Комиссии «FreeWiFi4EU» (создание в ключевых городах свободных точек доступа к сети WiFi для социальных и бытовых нужд).
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
Круглый стол по совершенствованию системы защиты прав собственности
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
Шостий Форум України з питань конкуренції
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: