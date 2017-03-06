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Сегодня 06 марта 2017 года, 09:42

Нацбанк рассказал о незаконных обменниках, выявленных в этом году

Национальный банк выявил 8 незаконных пунктов обмена валют с начала 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Так, в январе-феврале выявлены 8 незаконных валютных обменников, 5 из которых находятся в Киеве. Еще 2 незаконных пункта обмена валют находятся в Черновцах и Вышгороде (Киевская область).

Данные о них Национальный банк передает правоохранительным органам.

Напомним, что за последние полгода Национальный банк осуществил 362 проверки пунктов обмена валют (по состоянию на 1 февраля).