Нацбанк рассказал о незаконных обменниках, выявленных в этом году

Национальный банк выявил 8 незаконных пунктов обмена валют с начала 2017 года.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Так, в январе-феврале выявлены 8 незаконных валютных обменников, 5 из которых находятся в Киеве. Еще 2 незаконных пункта обмена валют находятся в Черновцах и Вышгороде (Киевская область).
Данные о них Национальный банк передает правоохранительным органам.
Напомним, что за последние полгода Национальный банк осуществил 362 проверки пунктов обмена валют (по состоянию на 1 февраля).
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