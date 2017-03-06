Сегодня 06 марта 2017 года, 09:42

Министр финансов подтвердил согласование МВФ выделения очередного транша

По словам министра финансов А.Данилюка, это – результат выполнения Украиной согласованной с МВФ программы реформ Международный валютный фонд согласовал обновленный меморандум в отношении Украины и рассмотрит выделение транша во второй половине марта.

Эту информацию подтвердил министр финансов Александр Данилюк в своем Facebook.

“Мы достигли staff level agreement с МВФ по пересмотру программы сотрудничества и вынесение вопроса о выделении следующего транша на рассмотрение Совета директоров фонда. Это является результатом выполнения Украиной согласованной с МВФ программы реформ и совместной слаженной работы президента, правительства и Национального банка”, – написал министр в соцсети.