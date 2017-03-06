Суд не избрал меру пресечения председателю ГФС Р.Насирову, - СМИ

Соломенский райсуд Киева не смог избрать меру пресечения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.
Таким образом, Насиров остается в Соломенском районном суде Киева до рассмотрения дела об избрании меры пресечения.
Адвокат Насирова Александр Лисак сообщил, что его подзащитный соглашается на ограничение своих прав и контроль со стороны НАБУ и САП. Однако прокуроры САП покинули здание суда.
Адвокат отметил, что ходатайство об изменении судьи, который должен избрать меру пресечения Насирову, могут рассмотреть утром в помещении Соломенского райсуда. По его словам, до этого глава ГФС останется в здании суда.
На данный момент не известно, кто из судей будет рассматривать дело Насирова. "Сначала рассмотрят отвод судьи, а уже после дело по сути", - подчеркнул адвокат.
При этом активисты продолжаю блокировать вход в здание суда. Они не собираются расходиться и планируют оставаться под судом до 9:30 утра, когда сможет начаться новое заседание.
Напомним, срок ареста главы Государственной фискальной службы Романа Насирова истек в воскресенье, 5 марта, в 23:52.
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