Сегодня 06 марта 2017 года, 08:11

Суд не избрал меру пресечения председателю ГФС Р.Насирову, - СМИ

Соломенский райсуд Киева не смог избрать меру пресечения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Таким образом, Насиров остается в Соломенском районном суде Киева до рассмотрения дела об избрании меры пресечения.

Адвокат Насирова Александр Лисак сообщил, что его подзащитный соглашается на ограничение своих прав и контроль со стороны НАБУ и САП. Однако прокуроры САП покинули здание суда.

Адвокат отметил, что ходатайство об изменении судьи, который должен избрать меру пресечения Насирову, могут рассмотреть утром в помещении Соломенского райсуда. По его словам, до этого глава ГФС останется в здании суда.

На данный момент не известно, кто из судей будет рассматривать дело Насирова. "Сначала рассмотрят отвод судьи, а уже после дело по сути", - подчеркнул адвокат.

При этом активисты продолжаю блокировать вход в здание суда. Они не собираются расходиться и планируют оставаться под судом до 9:30 утра, когда сможет начаться новое заседание.

Напомним, срок ареста главы Государственной фискальной службы Романа Насирова истек в воскресенье, 5 марта, в 23:52.