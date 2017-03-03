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Сегодня 03 марта 2017 года, 18:01

Президент подписал закон о доступе телеком-провайдеров к инфраструктуре

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 1834-VIII о доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей. Об этом сообщается на сайте Верховного Совета.

Отметим, что цель закона - установить единые правила доступа и использования объектов инфраструктуры телеком-провайдерами.

В частности, документ направлен на определение полномочий государственных органов, в том числе касательно определения платы за доступ к инфраструктуре, а также требований к расположению технических средств телекоммуникаций.

Кроме того, речь идет об установлении возможных разновидностей платы, определении прав и обязанностей владельцев объектов инфраструктуры, в частности относительно отсутствия дискриминации в предоставлении доступа телекоммуникационным провайдерам.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.