Сегодня 03 марта 2017 года, 18:00

НАПК утвердило Типовую антикоррупционную программу юрлица

Вчера, 2 марта, на очередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции принято решение, которым утверждена Типовая антикоррупционную программа юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Типовая антикоррупционная программа разработана совместно со специалистами проекта Программы развития ООН на Украине «Прозрачность и добродетель публичного сектора» с учетом международного стандарта ISO 37001 «Anti-bribery management systems», других международных актов и стандартов в сфере предотвращения коррупции в юридических лицах государственного и частного сектора экономики. Проект типовой антикоррупционной программы также прорабатывался специалистами Американской торговой палаты на Украине, Европейской Бизнес Ассоциации и Совета бизнес-омбудсмена.

Как сообщают в пресс-службе, данная программа представляет собой комплекс правил, стандартов и процедур по выявлению, противодействию и предотвращению коррупции и одним из необходимых и обоснованных антикоррупционных мероприятий в деятельности юридического лица.

Имплементация Типовой антикоррупционной программы позволит усовершенствовать комплаенс-политику юридических лиц, направленную на предотвращение и предупреждение совершения их работниками коррупционных или связанных с ними правонарушений, а также на обеспечение соответствия деятельности юридического лица требованиям антикоррупционного законодательства.

Кроме того, введение антикоррупционных программ юридическими лицами на основе Типовой позволит внедрить систему комплаенс-контроля за соблюдением их работниками нормативно-правовых актов, внутренних процедур и правил в сфере антикоррупционной деятельности.

Эффективное внедрение антикоррупционных программ юридических лиц обеспечит прозрачность их деятельности, справедливое и беспристрастное выполнение работниками и руководством юридических лиц своих функциональных обязанностей, не только позволит сэкономить государственные средства и мониторить их использование юридическим лицом, но и станет толчком к развитию экономики государства, поскольку положительно повлияет на уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности бизнес-среды Украины.

Напоминаем, что антикоррупционные программы в обязательном порядке утверждаются руководителями:

• государственных, коммунальных предприятий, хозяйственных обществ (в которых государственная или коммунальная доля превышает 50 %), где среднесписочная численность работающих за отчетный (финансовый) год превышает 50 человек, а объем валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) за этот период превышает 70 миллионов гривен;

• юридических лиц, являющихся участниками предварительной квалификации, участниками процедуры закупки в соответствии с Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок», если стоимость закупки товара (товаров), услуги (услуг), работ равна или превышает 20 млн гривен.

С текстом Типовой антикоррупционной программы юридического лица можно ознакомиться по ссылке.