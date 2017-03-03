Сегодня 03 марта 2017 года, 18:01

Судья райсуда Житомира уволен с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об увольнении с должности судьи Королевского районного суда города Житомира Колупаева Валерия Викторовича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 ноября 2016 № 1897/дп-16. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Как сообщил докладчик - член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич, основаниями для возбуждения Высшей квалификационной комиссией судей Украины дисциплинарного производства в отношении судьи Королевского районного суда города Житомира Колупаева В.В. стали отдельные постановления апелляционного суда Житомирской области от 18 июня 2015 года и от 23 февраля 2016 года о поведении этого судьи, которое может привести привлечение его к дисциплинарной ответственности. В одном отдельном постановлении говорилось, что судья при рассмотрении гражданского дела безосновательно обеспечил иск, что привело к нарушению прав юридического лица. Во втором - о том, что при содействии судьи Колупаева В.В., который не проверил принадлежности и допустимости доказательств по делу, произошел рейдерский захват недвижимого имущества общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, судья нарушил правила территориальной подсудности.

В своем решении ВККС пришла к выводу, что каждый из установленных по дисциплинарному делу фактов ненадлежащего исполнения судьей Колупаевым В.В. служебных обязанностей является отдельным основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами статьи 92 Закона «О судоустройстве и статусе судей», в частности: за существенное нарушение норм процессуального права при осуществлении правосудия, что сделало невозможным участникам судебного процесса реализации предоставленных им процессуальных прав и выполнения процессуальных обязанностей или привело к нарушению правил подсудности или подведомственности; несвоевременное предоставление судьей копии судебного решения для его внесения в Единый государственный реестр судебных решений; систематическое нарушение правил судейской этики; отмены судебного решения в результате ненадлежащего отношения к служебным обязанностям.

Вадим Беляневич отметил, что установленные Комиссией факты подтверждают, что действия судьи Колупаева В.В. подрывают авторитет правосудия, порочащих звание судьи и несомненно является существенным дисциплинарным проступком, который несовместим со статусом судьи, а также свидетельствуют о сознательном пренебрежении судьей Колупаевым В.В. обязанностями судьи, нарушение морально-этических принципов поведения судьи и совершение им действий, порочащих звание судьи.

Учитывая последствия, учитывая данные о личности судьи, считаю, что применение к судье Колупаева В.В. ответственности в виде увольнения с должности оправдано и соответствует принципу соразмерности учитывая характер нарушений, допущенных судьей Колупаевым В.В.», - подытожил Вадим Беляневич.

Высший совет правосудия принял решение уволить Колупаева Валерия Викторовича с должности судьи Королевского районного суда города Житомира за совершение существенного дисциплинарного проступка на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.