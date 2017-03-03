Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 марта 2017 года, 18:01

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Судья райсуда Житомира уволен с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка

03 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об увольнении с должности судьи Королевского районного суда города Житомира Колупаева Валерия Викторовича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 ноября 2016 № 1897/дп-16. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Как сообщил докладчик - член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич, основаниями для возбуждения Высшей квалификационной комиссией судей Украины дисциплинарного производства в отношении судьи Королевского районного суда города Житомира Колупаева В.В. стали отдельные постановления апелляционного суда Житомирской области от 18 июня 2015 года и от 23 февраля 2016 года о поведении этого судьи, которое может привести привлечение его к дисциплинарной ответственности. В одном отдельном постановлении говорилось, что судья при рассмотрении гражданского дела безосновательно обеспечил иск, что привело к нарушению прав юридического лица. Во втором - о том, что при содействии судьи Колупаева В.В., который не проверил принадлежности и допустимости доказательств по делу, произошел рейдерский захват недвижимого имущества общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, судья нарушил правила территориальной подсудности.

В своем решении ВККС пришла к выводу, что каждый из установленных по дисциплинарному делу фактов ненадлежащего исполнения судьей Колупаевым В.В. служебных обязанностей является отдельным основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами статьи 92 Закона «О судоустройстве и статусе судей», в частности: за существенное нарушение норм процессуального права при осуществлении правосудия, что сделало невозможным участникам судебного процесса реализации предоставленных им процессуальных прав и выполнения процессуальных обязанностей или привело к нарушению правил подсудности или подведомственности; несвоевременное предоставление судьей копии судебного решения для его внесения в Единый государственный реестр судебных решений; систематическое нарушение правил судейской этики; отмены судебного решения в результате ненадлежащего отношения к служебным обязанностям.

Вадим Беляневич отметил, что установленные Комиссией факты подтверждают, что действия судьи Колупаева В.В. подрывают авторитет правосудия, порочащих звание судьи и несомненно является существенным дисциплинарным проступком, который несовместим со статусом судьи, а также свидетельствуют о сознательном пренебрежении судьей Колупаевым В.В. обязанностями судьи, нарушение морально-этических принципов поведения судьи и совершение им действий, порочащих звание судьи.

Учитывая последствия, учитывая данные о личности судьи, считаю, что применение к судье Колупаева В.В. ответственности в виде увольнения с должности оправдано и соответствует принципу соразмерности учитывая характер нарушений, допущенных судьей Колупаевым В.В.», - подытожил Вадим Беляневич.

Высший совет правосудия принял решение уволить Колупаева Валерия Викторовича с должности судьи Королевского районного суда города Житомира за совершение существенного дисциплинарного проступка на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1001) от 28/02/17 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1001)
Акцент

Полюсы и минусы

Государство и юристы

Бег в помощь

Отрасли практики

Лига жалоб и предложений

Тема номера:

Ликвидационный плен

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
    integrites
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»

Круглый стол по совершенствованию системы защиты прав собственности

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

Шостий Форум України з питань конкуренції

2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом