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Совет судей требует решить вопрос денежного обеспечения судей из зоны АТО и оккупированной территории

03 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Совет судей Украины обратился к Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшему совету правосудия и Государственной судебной администрации Украины с требованием в пределах полномочий указанных органов в кратчайшие сроки решить вопрос относительно судей занимающих штатные должности в судах Донецкой и Луганской областей, прекративших свою работу, а также судей судов Автономной Республики Крым, которые прикреплены к другим судам, путем избрания их бессрочно или перевода на должность судьи в другой суд, в том числе, откомандирования как временного перевода, или увольнения с должности.

В частности, такое решение было принято на сегодняшнем заседании органа судейского самоуправления по результатам рассмотрения коллективного обращения ряда судей из указанных судов.

Как отметил заместитель председателя Совета судей Богдан Монич, проблема состоит в том, что 30 марта с.г. истекает срок, определенный Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года, прикрепления судей из прекративших работу судов в зоне проведения АТО, а также из судов на оккупированной территории АР Крым.

Напомним, что согласно решению Совета судей Украины от 4 февраля 2016 года № 11 судьи из прекративших работу судов в зоне проведения АТО были прикреплены к Рубежанскому городскому суду Луганской области и Словянскому городскому суду Донецкой области, а судьи из судов оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя — к Апелляционному суду Киевской области, Хозяйственному суду Киевской области и Хозяйственному суду г.Киева с выплатой им судейского вознаграждения.

Как отметил докладчик, несмотря на окончание срока прикрепления судьи к другому суду, такой судья не утрачивает право на получение должностного оклада. Это следует из Заключительных и переходных положений Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» согласно которым, судья, прикрепленный к другому суду согласно решению Совета судей Украины, имеет право на получение должностного оклада за период с дня окончания такого прикрепления до дня принятия ВККС решение о его откомандировании.

Но указанный Закон не определяет механизма и источников выплаты должностного оклада таким судьям, а это непосредственно связано с вопросами правовой и социальной защиты судей указанных судов, занимающих штатные единицы, в прекративших работу судов.

«Даже существующая норма абзаца 2 пункта 34 Заключительных и переходных положений этого закона несет в себе угрозу ограничения прав этих судей, поскольку фактически граничным сроком получения судейского вознаграждения определяет день принятия ВККС решения об откомандировании судьи. Но между этим событием и до момента зачисления судьи в штат, может пройти длительное время. А речь идет о действующих судьях имеющих соответствующие гарантии», — подчеркнул г-н Монич.

Таким образом, Совет судей обратил внимание ГСА Украины, что право на получение судейского вознаграждения в размере должностного оклада сохраняется за прикрепленными к другим судам судьям и после 30 марта 2017 года. Кроме того, такое право сохраняется с 30 марта 2017 года до момента: перевода на должность судьи в другой суд в порядке предусмотренном законом о судоустройстве, в том числе и откомандирования как временного перевода; увольнения судьи; решения вопроса относительно правовой и социальной защиты судей Донецкий и Луганской областей, а также АР Крым и г. Севастополя в законодательном порядке.

Кроме того, председателям судов к которым прикреплены судьи рекомендовано выдать соответствующие приказы относительно финансового обеспечения судей, а ГСА Украины поручено обеспечить ассигнования на выплату судейского вознаграждения, помощи на оздоровления за указанный период.

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