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Сегодня 03 марта 2017 года, 18:00

Суд назначил экс-руководителю ГУД И.Тарасюку залог размером 6,4 млн грн

Печерский райсуд г.Киева назначил залог для экс-главы Государственного управления делами Игоря Тарасюка в размере 6,4 млн грн. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

«Такое решение объявила судья Татьяна Остапчук. Ходатайство прокуроров удовлетворены частично. В то же время И.Тарасюк обязан сдать загранпаспорта в течение 5 дней на него должны одеть электронный браслет, а также он должен сообщать прокуратуру об изменении места жительства», - добавила г-жа Сарган.

Отметим, что указанное решение суда будет действовать до 1 мая 2017 года.

Сейчас И.Тарасюк самостоятельно покинул помещение суда. По словам Ларисы Сарган, на г-на Тарасюка уже одет электронный браслет, загранпаспорта сданы.