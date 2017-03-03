Сегодня 03 марта 2017 года, 18:00

Президент заявил о задаче восстановить кредитование украинского производства

Деньги должны работать не на спекулятивных операциях, а кредитовать отечественного производителя. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Харьковскую область. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент назвал приоритетной задачей обеспечение политических условий для реформирования экономики и проведения реформ. По его словам, удалось сократить инфляцию, растут золотовалютные резервы государства, наводится порядок в банковской системе.

«Задача, которую я ставлю сейчас - восстановление кредитования производства. Деньги должны работать не на спекулятивных операциях, а кредитовать отечественного производителя», - добавил Президент.

Он также акцентировал внимание на необходимости завоевания новых рынков для украинской продукции.

Глава государства отметил, что недавно также был утвержден государственный оборонный заказ на 2017 год, в котором есть и заказ для Харьковского тракторного завода.

«Давайте будем начинать восстанавливать наше спецпроизводство. Потому что наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя при обороне государства», - подчеркнул он, назвав вопрос восстановления производства принципиальным.

П.Порошенко отметил, что сегодня с руководством завода подробно обсудил планы: «Начинаем импортозамещение. Начинаем выходить из той блокады, которую организовала для нас Россия по поставкам комплектующих. И начинаем восстанавливать гордость и славу Харьковского тракторного завода».