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ProZorro будут использовать для продажи объектов госсобственности, - замминистра торговли М.Нефедов

03 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

На территории Украины стартует новый проект ProZorrо, который будет применяться для продаж и сдачи в аренду объектов государственной собственности. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

«Мы все знаем, что государство много закупает, тратит сотни миллиардов гривен ежегодно на какие-то товары, работы и услуги, но мы гораздо меньше знаем о том, что государство очень много продает. Речь идет не только об активах, которые приватизируется, речь идет о то, что на балансе кучи государственных предприятий или органов находятся миллиарды, а иногда сотни миллиардов гривен непрофильных активов, которые должны быть реализованы», – заявил М.Нефедов

По его словам, первая попытка запуска системы была использована для продажи активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц. За 5 месяцев пилотного проекта сумма проданного имущества приближается к 200 млн гривен. Напомним, все тендеры на проведение дноуглубительных работ будут проводиться через систему Prozorro.

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