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Сегодня 03 марта 2017 года, 18:00

НАПК предоставило 12,1 млн грн финансирования «Опоблоку» на первый квартал 2017 года

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о предоставлении политической партии «Оппозиционный блок» государственного финансирования уставной деятельности в I квартале 2017 в сумме 12 млн 116 тыс. 975 гривен, передает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

«Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о предоставлении политической партии «Оппозиционный блок» государственного финансирования уставной деятельности в I квартале 2017 в сумме 12 млн 116 тыс. 975 гривен», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение принято на основе выполнения политической партией требований, предусмотренных пунктом 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», а именно:

- Открытие отдельного счета в национальной валюте Украины;

- Представление отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2016;

- Внесение изменений в устав политической партии.