США пересмотрят программы рабочих виз, которыми пользуются украинские программисты

Сторонники реформы считают, что ограничения для американских компаний по трудоустройству иностранцев позволят защитить средний класс. Американских работодателей могут обязать нанимать на работу больше граждан США
Группа американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партии внесла в Палату представителей законопроект о реформировании программы рабочих виз H-1B и L-1 с целью защиты прав американских высококвалифицированных специалистов , которые вынуждены конкурировать за рабочие места в американских компаниях с иностранцами.
Рабочие визы H-1B та L-1 предоставляют американским и международным работодателям, работающим в США, возможность нанимать на работу непосредственно в США иностранных сотрудников. Подчеркивается, что по данным визам в США прибывают, кроме прочих, значительное количество профессионалов IT сектора, включая украинских программистов. Инициатива американских работодателей нацелена исправить ситуацию, при которой американские компании за меньшие деньги нанимают при помощи визовых программ иностранных специалистов, оставляя без трудоустройства американских граждан.
Указывается, что законопроект, уже получивший поддержку ряда влиятельных профсоюзных организаций, предусматривает обязательство работодателей приложить необходимые усилия для приема на работу американских граждан, прежде, чем приглашать иностранных сотрудников, а также запрет работодателям менять американских сотрудников на сотрудников, прибывших в США по визам H-1B и L-1, либо предоставлять собственникам виз преференции при приеме на работу. Компаниям запретят нанимать собственников виз, если они имеют более 50 сотрудников, более 50% из которых являются собственниками виз. Изменения также коснутся требований по оплате труда собственникам виз H-1B, в то время как собственникам виз L-1 будут установлены.
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