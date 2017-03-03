Генпрокуратура просит Печерский райсуд арестовать экс-руководителя ГУД

Печерский районный суд Киева 3 марта должен избрать меру пресечения экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Генпрокуратура будет просить суд арестовать И.Тарасюка на 2 месяца. Ранее 2 марта прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.
Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что экс-руководитель ГУД фигурирует как подозреваемый в уголовном производстве «по фактам создания и деятельности преступной организации и завладением в ее составе государственным имуществом – комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», общей стоимостью 540 млн грн».
По словам г-на Луценко, «в ходе досудебного расследования по месту жительства И.Тарасюка проведен обыск, во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн. евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия».
Как известно, И.Тарасюк в 2005 - 2010 годах был руководителем Государственного управления делами в Администрации Президента Виктора Ющенко.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
Круглый стол по совершенствованию системы защиты прав собственности
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
Шостий Форум України з питань конкуренції
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: