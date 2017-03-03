он же e-mail

Сегодня 03 марта 2017 года, 16:29

Генпрокуратура просит Печерский райсуд арестовать экс-руководителя ГУД

Печерский районный суд Киева 3 марта должен избрать меру пресечения экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура будет просить суд арестовать И.Тарасюка на 2 месяца. Ранее 2 марта прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что экс-руководитель ГУД фигурирует как подозреваемый в уголовном производстве «по фактам создания и деятельности преступной организации и завладением в ее составе государственным имуществом – комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», общей стоимостью 540 млн грн».

По словам г-на Луценко, «в ходе досудебного расследования по месту жительства И.Тарасюка проведен обыск, во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн. евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия».

Как известно, И.Тарасюк в 2005 - 2010 годах был руководителем Государственного управления делами в Администрации Президента Виктора Ющенко.