Сегодня 03 марта 2017 года, 16:29

НААУ обратилась к Президенту в связи с попыткой внести изменения в Закон об адвокатуре недемократическим способом

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины обнародовано Обращение к Президенту Украины в связи с попыткой внести изменения в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» недемократическим способом. Ниже приводим текст обращения.

15 декабря 2016 года Совет адвокатов Украины в открытом заявлении заявил о неприемлемости одобренного рабочей группой при Совете по вопросам судебной реформы (ССУ) проекта изменений в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» при отсутствии уполномоченных представителей Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Решением Совета адвокатов Украины от 15 декабря 2016 года №288 этот текст законопроекта признан существенно отличным от того, над которым долгое время работала Рабочая группа ССУ вместе с представителями НААУ. В утвержденной версии законопроект рабочей группы не отражает позицию адвокатского сообщества и не соответствует целям европейской реформы правосудия.

Совет адвокатов Украины в своем открытом заявлении от 15 декабря 2016 год указала на многочисленные противоречия, несогласованности с положениями действующего законодательства, прежде всего, с Указом Президента № 276/2015 «О Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015 - 2020 годы». Хотя Стратегия прямо предусматривает «укрепление на институциональном уровне Национальной ассоциации адвокатов Украины для обеспечения надлежащей профессиональной деятельности адвокатуры, управления юридическими профессиями и представительства коллективных интересов адвокатов», содержание законопроекта направлен на противоположную цель.

По оценке адвокатуры, согласованный рабочей группой текст законопроекта полностью разрушает систему адвокатского самоуправления, созданную в соответствии с действующим законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», и лишает самоуправления скоординированности и сбалансированности.

Текст заявления был направлен 19 декабря 2016 года Президенту Украины Петру Порошенко, членам Совета по вопросам судебной реформы и в Совет адвокатских и юридических обществ Европы (ССВЕ). К сожалению, обращение украинской адвокатуры и письмо от крупнейшей профессиональной организации адвокатов Европы не получили должной реакции. Никакого ответа в Национальную ассоциацию адвокатов Украины направлено не было.

Игнорирование законных требований адвокатского сообщества дает все основания сделать вывод об умышленном отстранении адвокатуры от участия в реформе.

Представительство адвокатуры в рабочей группе всегда было дискуссионным вопросом, который решился в абсолютно дискриминационным по отношению к адвокатуре образом. Если включением 5 представителей НААУ планировалось создать видимость учета мнения профессионального сообщества, то после направления от НААУ 145-ти страниц поправок в текст профильного закона стало понятно, что пассивного одобрения готовых решений от адвокатуры ожидать не стоит. Поэтому ее просто решили исключить из процесса работы над профильным законом.

Несмотря на публичное требование НААУ посмотреть одобренный рабочей группой ССУ законопроект и позицию ССВЕ, которая призвала воздержаться от проведения реформы адвокатуры без консультаций с НААУ как его представителя, которые были доведены до каждого члена Совета по вопросам судебной реформы, сейчас документ готовится к передаче на рассмотрение в Верховный Совет.

Таким образом, Совет по судебной реформе при Президенте Украины на финальном этапе работы над реформой адвокатуры умышленно проигнорировал требование профессиональной адвокатского сообщества и лишила его не только права участия в этой реформе, но даже права быть ознакомленным с текстом изменений в профильный законопроект.

Последним подтверждением закрытости этого процесса от адвокатуры стало то, что сообщение о передаче законопроекта в парламент сделано через фейсбук депутата Сергея Алексеева, который является членом Совета по вопросам судебной реформы, при этом текст ожидаемого законопроекта не опубликован.

Такими действиями парламент создал законодательные предпосылки для возвращения адвокатуры к зависимому от государства слабого института. Европейские стандарты организации адвокатуры предусматривают, что независимость адвокатской профессии и ее самоуправление признаются как Рекомендациями Совета Европы от 25 октября 2000 года, так и Основными принципами ООН о роли адвокатов (14 декабря 1990). Также, ключевые документы ССВЕ, например Хартия основных принципов европейской юридической профессии и Кодекс поведения европейских адвокатов наравне с другими признают независимость профессии и ее самоуправление ключевыми ценностями.

В условиях ухудшения состояния соблюдения прав человека на Украине, попыток внесения репрессивных изменений в действующий Уголовный процессуальный кодекс, расширение полномочий правоохранительных органов такая реформа правосудия, которую проводит Совет по судебной реформы, приведет к превращению Украины в полицейское государство.

Учитывая такую ситуацию, Национальная ассоциация адвокатов обращается к Вам, господин Президент, с призывом воздержаться от передачи в Верховный Совет проект изменений в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» как первоочередного. Принятие этого законопроекта разрушит демократические конституционные гарантии защиты прав граждан и лишит независимости адвокатской профессии.

Призываем Совет по вопросам судебной реформы вернуться к рассмотрению проекта изменений в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который разрабатывался и обсуждался на заседаниях рабочей группы и при региональных дискуссий с участием адвокатского сообщества и выработать согласованный документ, который будет способствовать развитию на Украине европейской адвокатуры.