Сегодня 03 марта 2017 года, 16:29

В Еврокомиссии не против отмены платы за роуминг для Украины

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Андрус Ансипом приоритетные направления сотрудничества в цифровой сфере в рамках Промышленного диалога Украина-ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Степан Кубив и Андрус Ансип обсуждали взаимовыгодные приоритетные направления сотрудничества в цифровой сфере, в частности совместные шаги для распространения инициативы «Роуминг как дома» на Украину и другие страны-участницы «Цифрового сообщества», - говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что на встрече речь шла о возможности распространения на Украину инициативы Европейской Комиссии «FreeWiFi4EU». Речь идет о создании в ключевых городах свободных точек доступа к сети WiFi для социальных и бытовых нужд под эгидой Европейского Союза.

«Цифровая экономика позволит Украине и Европе более успешную торговлю, лучшую безопасность, больше возможностей для предпринимателей. Это позволит (реализовать) проект единого цифрового пространства как локально - в пределах каждой страны, так и глобально - в целом по Европе и мире на примере единого цифрового пространства для мобильной связи, снизит плату за роуминг до уровня «домашней» платы за связь. Это сразу начнет экономить деньги гражданам», - подчеркнул С.Кубив.

Как отметил вице-президент Еврокомиссии, цифровизация важна прежде всего учитывая ЗСТ между Украиной и ЕС. Г-н Ансип считает, что создание единого цифрового рынка «позволит свободной торговли между Украиной и ЕС заработать на качественно новом уровне из-за увеличения прозрачности, экономию средств и создание высокого уровня доверия между всеми вовлеченными участниками».

«Надо налаживать трансграничное сотрудничество по цифровизации между странами, потому что тогда наиболее эффективно заработают система безопасности, прозрачности и бизнес станет работать наиболее эффективно. В Европе есть успешные примеры, когда благодаря цифровизации вместо 28 наборов правил мы создали единые правила. Это удобно, выгодно и позволяет экономить реальные деньги. Это можно апплицировать и на Украину», - подчеркнул А.Ансип.