Сегодня 03 марта 2017 года, 14:58

Нацсовет по телерадиовещанию не продлил лицензию Радио Вести, - СМИ

Национальный совет по теле- и радиовещанию на заседании, которое прошло 3 марта, в пятницу, рассматривая решение о вопросе продления лицензии Радио Вести, единогласно проголосовал за непродление лицензии вещателю на частоте 104,6 в городе Киеве.

«Услышав общество и поговорив со своей совестью, я забираю все свои слова назад, предлагаю перенести все наши споры в судебную площадь и перейти к рассмотрению вопроса о продолжении лицензии сегодня», - заявила один из членов Нацсовета Ульяна Фещук.

Предложение было одобрено Ольгой Герасимюк, которая председательствовала вместо отсутствующего главы Юрия Артеменко.

«Поддерживаю решение г-жи Ульяны, хватит играться в игры, мы сегодня должны утвердить решение, высказать свою позицию, а дальше, как было правильно замечено, перейдем в плоскость судебных рассмотрений и посмотрим кто кого, так сказать. Но думаю, общество одобрит наше решение, с которым мы уже тут определились», - заявила О.Герасимюк.

Зачитав решение Нацсовета, она вынесла на голосвание вопрос «Отказать в продлении срока лицензии на вещание в городе Киеве». За решение о непродлении проголосовали все шесть членов регулятора. Сразу после этого они тут же так же единогласно проголосовали за закрытие заседания.

Напомним, ранее «Вести. Радио» было оштрафовано 39 600,00 гривен за несоблюдение квот трансляции украинских песен и ведения программ на государственном языке.