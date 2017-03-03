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Эксперты обсудили аспекты обеспечения конкуренции на регулируемых рынках

03 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Об усовершенствовании системы государственного регулирования естественных монополий и обеспечении справедливой конкуренции на регулируемых рынках шла речь на сегодняшней второй сессии VI Форума Украины по вопросам конкуренции, который проходит в Киеве 2-3 марта.

На сессии выступили глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и заместитель Министра инфраструктуры Украины Надежда Казначеева, которые рассказали о регулировании на соответствующих рынках. В частности, ожидается создание комиссии по регулированию в сфере транспорта, ведь это требование закона. О рынке электроэнергии и аспектах его госрегулирования говорил Хосе-Мануель Эрнандес, первый секретарь Представительста ЕС на Украине, а Браян Телпнер из Федеральной торговой комиссии США поведал о преимуществах конкуренции на рынках инфраструктуры. Доклад директора экономических исследований Департамента юстиции США Рассела Питтмана касался сложностей определения естественных монополий и обоснованности конкуренции, в частности, на рынках водоснабжения, электроэнергии, авиационном, железнодорожном и др. По его мнению, антимонопольный орган должен уметь предотвращать несправедливость в поведении субъектов на рынках естественных монополий, и не в каждом монопольном секторе стоит создавать конкуренцию. Позицию субъектов рынка электроэнергии представил Виталий Григоровский, президент Ассоциации операторов распределительных электросетей Украины.

Завершат Форум сессии по обсуждению усовершенствования следственных полномочий конкурентных ведомств и механизмов сотрудничества с правоохранительными органами для обеспечения эффективного расследования картелей и других антиконкурентных правонарушений, а также темы конкуренционно-антимонопольного комплаенса, программы для бизнеса с целью снижения операционных рисков. На данных сессиях выступят украинские и иностранные эксперты.

Отметим, что в рамках Форума не состоялась ранее анонсированная презентация Отчета Антимонопольного комитета Украины за 2016 год - это произойдет 14 марта с.г. на открытом заседании Комитета, сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

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