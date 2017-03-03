КМУ отстранил Р.Насирова от должности председателя ГФС на время расследования, - СМИ

Кабинет министров Украины отстранил от исполнения обязанностей на время проведения расследования главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что это поможет добиться объективного и непредвзятого расследования.
Как сообщалось, поздним вечером 2 марта детективы НАБУ вручили председателя ГФС Роману Насирову уведомление о подозрении в палате «Феофании», куда его госпитализировали утром с диагнозом «гипертонический криз». Однако защитники Р.Насирова отрицают данный факт.
В четверг, 2 марта, детективы НАБУ провели обыски не только в ГФС, но и по всем адресам, указанным Р.Насировым в его электронной декларации, включая квартиру бабушки жены главы ГФС. В пресс-службе НАБУ пояснили, что следственные действия в отношении г-н Насирова проводятся в рамках расследования «газового дела Онищенко» по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Глава ГФС подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.
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