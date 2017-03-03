Работа одесских судов вновь остановлена. Правоохранители ищут взрывчатку

Очередное сообщение о минировании здания Одесского апелляционного хозяйственного суда и Хозяйственного суда Одесской области, которое расположено по адресу пр-т. Шевченко, 29 поступило в полицию сегодня в 10:55. Об этом сообщается на странице Одесского апелляционного хозсуда в соцсети.
Как отмечают в пресс-службе, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехнической службы.
«Здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств. Просьба быть осторожными и по возможности избежать нахождения около прилегающей территории», - предостерегают в пресс-службе.
Стоит отметить, что 6 февраля одесским правоохранителям поступала информация о минировании Киевского районного суда. Однако, данная информация не подтвердилась.
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