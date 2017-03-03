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ВАСУ признал незаконным транспортный налог за 2015 год, - юрист

03 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высший Административный Суд Украины, рассматривая дело № К/800/52542/15 по правомерности начисления транспортного налога за 2015 год, признал данный налог незаконным и подверг резкой критике всю систему налогового законодательства Украины. Об этом в комментарии «ЮП» рассказала Наталия Мисник, старший юрист ЮФ GOLAW.

По информации г-жи Мисник, суд установил, что начисление транспортного налога 2015 года противоречит принципу стабильности налогового законодательства (п. 4.1.9. Налогового кодекса Украины), нормам Конституции Украины и практике Европейского суда по правам человека.

Обосновывая такие выводы ВАСУ отметил:

• Установление и начисление местных налогов путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины недопустимо, поскольку ст. 143 Конституции Украины относит данный вопрос к компетенции местных советов, а не Верховной Рады Украины.

• Нормативное регулирование транспортного налога в Украине является противоречивым, непоследовательным и несогласованным.

• Начисление такого налога противоречит существующей практике Евросуда по делам «Серков против Украины» (заявление № 39766/05), «Щекин против Украины» (заявление № 23759/03).

• Учитывая это, при решении вопроса о начислении транспортного налога, судам и органам ДФС следует руководствоваться принципом «презумпции правомерности решений налогоплательщика», согласно которому все сомнения относительно трактовки налогового законодательства необходимо решать именно в пользу плательщика.

«Интересно, что ранее, рассматривая дела о транспортном налоге, суды, как правило, поддерживали позицию ДФС. Поэтому, вывод ВАСУ, приведенный в постановлении № К / 800/52542/15 действительно революционным. Надеемся, что обновленный Верховный Суд поддержит такую позицию и оставит указанное определение ВАСУ в силе», - отметила Наталия Мисник.

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Комментарии:»

😳😳😳 03 марта 2017 года 13:17 #

Так практика КААС и ВАСУ давно так уже сформировалась! Разве это новость? Скорее пиар юркомпании....

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