Высший Административный Суд Украины, рассматривая дело № К/800/52542/15 по правомерности начисления транспортного налога за 2015 год, признал данный налог незаконным и подверг резкой критике всю систему налогового законодательства Украины. Об этом в комментарии «ЮП» рассказала Наталия Мисник, старший юрист ЮФ GOLAW.
По информации г-жи Мисник, суд установил, что начисление транспортного налога 2015 года противоречит принципу стабильности налогового законодательства (п. 4.1.9. Налогового кодекса Украины), нормам Конституции Украины и практике Европейского суда по правам человека.
Обосновывая такие выводы ВАСУ отметил:
• Установление и начисление местных налогов путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины недопустимо, поскольку ст. 143 Конституции Украины относит данный вопрос к компетенции местных советов, а не Верховной Рады Украины.
• Нормативное регулирование транспортного налога в Украине является противоречивым, непоследовательным и несогласованным.
• Начисление такого налога противоречит существующей практике Евросуда по делам «Серков против Украины» (заявление № 39766/05), «Щекин против Украины» (заявление № 23759/03).
• Учитывая это, при решении вопроса о начислении транспортного налога, судам и органам ДФС следует руководствоваться принципом «презумпции правомерности решений налогоплательщика», согласно которому все сомнения относительно трактовки налогового законодательства необходимо решать именно в пользу плательщика.
«Интересно, что ранее, рассматривая дела о транспортном налоге, суды, как правило, поддерживали позицию ДФС. Поэтому, вывод ВАСУ, приведенный в постановлении № К / 800/52542/15 действительно революционным. Надеемся, что обновленный Верховный Суд поддержит такую позицию и оставит указанное определение ВАСУ в силе», - отметила Наталия Мисник.
Сохранить:
Контакты:
Так практика КААС и ВАСУ давно так уже сформировалась! Разве это новость? Скорее пиар юркомпании....
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
Круглый стол по совершенствованию системы защиты прав собственности
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
Шостий Форум України з питань конкуренції
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: