Сегодня 03 марта 2017 года, 11:56

Как успешно реализовать Закон о госпомощи бизнесу - решали на VI Форуме по вопросам конкуренции

Второй день VI Форум Украины по вопросам конкуренции начался с обсуждения практических аспектов имплементации системы мониторинга и контроля государственной помощи субъектам хозяйствования. Речь идет о Законе от 01.07.2014 №1555-VII «О предоставлении государственной помощи субъектам хозяйствования», который вступит в силу через 153 дня - 2 августа 2017 года.

Анна Артеменко, государственный уполномоченный Антимонопольного Комитета Украины, рассказала, что уже создан соответствующий отдел АМКУ по вопросам госпомощи в составе 7 лиц. «Мы осознаем всю ответственность, которая будет лежать на Антимонопольном комитете как уполномоченном органе по вопросам государственной помощи», - отметила г-жа А.Артеменко.

До принятия Закона в 2014 году прошло десять лет попыток его внести в парламент, рассказал Евгений Дудник, начальник отдела мониторинга государственной помощи Антимонопольного Комитета Украины, но это рамочный документ, для реализации которого нужно принять также много подзаконных актов - процедурных и материальных.

«Большинство из них уже приняты (например, порядок уведомления о госпомощи), но для полноценной работы Закона нужно обязательно утвердить критерии оценки госпомощи», - акцентировал внимание г-н Дудник. То, что принят Закон, и АМКУ готов работать для его реализации, это свет в конце тоннеля, но в конце этого тоннеля начнется новый пласт работы, отметила Мари-Тереза Рихтер - советник по юридическим вопросам Секретариата Энергетического сообщества Николь Робинс - Ассоциированный партнер Oxera.

Ассоциированный партнер Oxera Николь Робинс считает, что для оценки госпомощи нужны адекватные, справедливые критерии с юридической и экономической точки зрения, в частности, нужно определить, не предоставляет ли госпомощь выборочные конкурентные преимущества. По ее словам, есть несколько критериев для оценивания госпомощи: она должна быть действительно необходимой, минимально допустимой, должна создавать дополнительные стимулы для развития экономической деятельности, не искажать конкуренцию и т.п. При этом всегда нужно помнить, что средства госпомощи - это средства налогоплательщиков, поэтому они должны направляться на реальное улучшение экономики, отметила Дайга Лагздина, руководитель проекта техпомощи ЕС на Украине.

«Эффективная реализация системы государственной помощи может стать примером success stories, в которых сейчас нуждается наше общество», - считает заместитель бизнес-омбудсмена Украины Ярослав Грегирчак.