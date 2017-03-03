Сегодня 03 марта 2017 года, 13:27

Asters выступает юридическим консультантом ЕБРР в связи с предоставлением компании «Экософт» кредита в размере 3 млн долл. США

Юридическая фирма Asters выступила советником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в связи с предоставлением кредита на сумму 3 млн. долларов США компании «Экософт» - ведущему украинскому производителю оборудования для очистки воды.

Кредит сроком на пять лет поможет компании увеличить объемы производства и площадь складских помещений за счет приобретения дополнительного оборудования для инжекционного формования. «Экософт» также планирует ввести в эксплуатацию новый склад, расширить ассортимент фильтров-кувшинов и начать производство фильтрующих мембран на основе технологии обратного осмоса, что позволит предложить украинским потребителям доступную высокотехнологичную альтернативу импортным фильтрам воды.

Эту инвестицию также поддерживает Европейский Союз (ЕС) через инициативу «EU4Business», направленную на поддержку малых и средних предприятий (МСП) в странах, которые уже заключили или планируют заключить соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ГВЗСТ) с ЕС.

Над проектом работала команда Asters в составе партнера Ирины Поканай, советника Габриэла Асланяна и юриста Инны Бондаренко.