НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк сообщает, что согласно требованиям статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» 2 марта 2017 года Правление Национального банка Украины приняло решение № 112-рш/БТ «Об отнесении Публичного акционерного общества «Вектор Банк» к категории неплатежеспособных». Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.
Существенное уменьшение ликвидных средств банка и предоставление недостоверной статистической отчетности стали причинами назначения в банк куратора и отнесении ПАО «Вектор Банк» к категории проблемных.
Статьей 58 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» установлена обязанность владельцев существенного участия в банке принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако, единственный владелец ПАО «Вектор Банк» не предоставил финансовой поддержки банка.
По данным статистической отчетности ПАО «Вектор Банк», остаток денежных средств на корреспондентском счете в Национальном банке Украины является критически низким – по состоянию на 1 марта 2017 года составляет 76 тыс. грн., или 0,1% от обязательств банка.
После отнесения ПАО «Вектор Банк» к категории проблемных были выявлены факты неотражения им в бухгалтерском учете документов клиентов, не выполненные в установленный законодательством срок. Таким образом, ПАО «Вектор Банк» не в состоянии своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка.
Национальный банк сообщает, что с учетом указанного и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Регулятор отмечает, что 95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77,7 млн. грн.
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