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САП попросит суд арестовать Насирова за нанесение убытков государству на 2 млрд грн

03 марта 2017 года Источник:Українські Новини

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена просить суд арестовать и отстранить от должности главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом говорится в сообщении САП на странице в социальной сети.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании содержания под стражей главы Государственной фискальной службы и отстранения его от должности», - сказано в нем.

Как сообщает заместитель генерального прокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, САП инкриминирует главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову нанесение убытков государству на 2 млрд гривен.

«Он (Насиров) в рамках этого «газового дела» безосновательно предоставлял рассрочки по обязательствам ряду предприятий. Также он их предоставлял тогда, когда еще не было официальных заключений территориальных органов ГФС. Таким образом, следствие считает, что действиями Романа Насирова нанесен ущерб около 2 млрд гривен государственному бюджету», - заявил он.

Руководитель САП призвал всех не пиариться на этом процессе.

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