Председатель Апелляционного суда Запорожской области Виктор Городовенко претендует на должность судьи КСУ. Об этом сообщила председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко в ходе сегодняшнего заседания высшего органа судейского самоуправления.
Как сообщалось, вчера вечером поступили документы кандидата на должность судьи КСУ Виктора Городовенка.
Следует отметить, что вопрос относительно назначения судей КСУ значится в повестке дня XIV внеочередного съезда судей Украины, который должен состоятся 14-15 марта с.г. Напомним, что вакансия в КСУ по квоте съезда судей возникла в связи со смертью судьи КСУ Олега Сергейчука, ранее делегированного на эту должность судейским сообществом. Также отметим, что в связи с конституционными изменениями в части правосудия процедура назначения судей КСУ всеми субъектами формирования суда должна осуществляться на конкурсной основе, в порядке, предусмотренном законом. Действующим законом о КСУ соответствующий порядок не предусмотрен.
Напомним, что 9 февраля с.г. парламент принял в первом чтении проект закона «О Конституционном Суде Украины» (№5336-1).
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