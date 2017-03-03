Национальному антикоррупционному бюро поручено готовить ходатайство об избрании меры пресечения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.
«В настоящее время дано поручение детективам готовить соответствующие ходатайства об избрании меры пресечения в отношении председателя ГФС Р.Насирова, а также ходатайство об отстранении его от должности», - сказал он.
Он отметил, что был проведен ряд следственных и процессуальных действий.
«В том числе и обысков в разных помещениях и на разных объектах. Следствие считает, что Р.Насиров, действуя в интересах депутата А.Онищенко, в рамках «газового дела» безосновательно предоставлял рассрочки по уплате налоговых обязательств ряду предприятий. Он давал их тогда, когда не было еще официальных выводов из территориальных органов ГФС. Следствие считает, что действиями Р.Насирова нанесен ущерб около 2 млрд грн государственному бюджету», - добавил он.
Как ранее сообщала «ЮП», в четверг вечером Национальное антикоррупционное бюро Украины текстпровело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко. Также по информации НАБУ, Р.Насиров был задержан, однако, адвокат председателя ГФС опроверг информацию о задержании г-на Насирова. Позднее народный депутат А.Журжий сообщил, что Р.Насирова перевезли в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Р.Насирова диагностировали инфаркт
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