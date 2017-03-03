Сегодня 03 марта 2017 года, 13:27

Экзамены на водительские права будут сдавать по новым билетам

В главном сервисном центре МВД Украины презентовали тестовую версию новой системы сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения и впервые за годы независимости Украины вынесли электронные экзаменационные вопросы на общественное обсуждение.

«Хотим продемонстрировать, что система экзаменов в теоретической части, которую сейчас мы презентуем, может работать абсолютно прозрачно и без каких-либо коррупционных составляющих», — сказал руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Планируется, что первым этапом станет запуск новых экзаменационных билетов по правилам дорожного движения. По словам Криклия, новые экзаменационные вопросы составлены экспертной группой, в которую входили также представители профильных общественных организаций. Всего на сегодняшний день подготовлено 2500 таких вопросов, и с 2 марта впервые на Украине они выносится на общественное обсуждение.

Он пояснил, что перечень из 20 вопросов будет формироваться системой автоматически в случайном порядке. При этом если тот, кто сдает экзамен, неправильно ответит на один из «принципиальных жизненно важных вопросов», система в дальнейшем будет выбирать ему вопросы на подобную тему.

«Это означает, что люди, которые учатся в учебных учреждениях — автошколах, уже не смогут просто заучивать определенные вопросы и не иметь знаний правил дорожного движения, а только правильные ответы на те или иные вопросы. Раньше это было проблемой, и, как результат, мы имели очень негативные последствия на дорогах», — подчеркнул он.

В.Криклий добавил, что основная цель, которую перед собой ставила экспертная группа, — исключить логические ошибки, а также сформировать перечень вопросов в соответствии с категориями водительских удостоверений. То есть чтобы человек, который сдает экзамен на получение водительских прав категории «В», получал вопросы исключительно в отношении того, что связано с легковыми автомобилями.

Член экспертной комиссии ГО «Всеукраинское партнерство ради безопасности дорожного движения» Александр Зерщиков отметил, что новые вопросы будут простыми и понятными. Среди них будут и такие, что касаются оформления водителями европротокола, чего раньше не было.

В целом общественное обсуждение новых экзаменационных вопросов продлится в течение месяца. После месяца их тестирования и проведения детального анализа всех предложений и писем экспертная группа внесет коррективы и запустит в действие новые экзаменационные билеты.

«И в целом в течение квартала планируем это уже интегрировать и заменить те морально устаревшие экзаменационные вопросы, которые не соответствуют действительности и современным требованиям», — сообщил В.Криклий.

Кроме этого, в рамках реформы сервисных центров МВД планируются изменения в плоскости практической сдачи экзаменов — введение видео — и фотофиксации для прозрачности процедуры.