Сегодня 03 марта 2017 года, 10:25

Адвокатское объединение «PwC Legal» усиливает практику Фармацевтики и Здравоохранения

Команда Адвокатского объединения «PwC Legal» рада приветствовать Александра Пшенишнюка, который 27 февраля присоединился к фирме на позиции руководителя практики Фармацевтики и Здравоохранения.

Г-н Пшенишнюк имеет более чем 10-летний опыт юридической практики на международном и внутреннем рынках.

На протяжении последних 8 лет Александр курировал работу юридического направления Украины и стран СНГ в глобальных международных фармацевтических компаниях.

Александр обладает обширным опытом консультирования по юридическим вопросам и комплаенсу, предоставляя услуги ведущим фармацевтическим компаниям на развивающихся рынках Украины и стран СНГ. В частности, Александр специализируется на предоставлении консультаций и практических советов в сферах международного, конкурентного и трудового права, корпоративного права и M&A, медиации и финансов, налогообложения, вопросах интеллектуальной собственности и судебной практике.

«Я рад присоединиться к PwC Legal Украина, уверен, что, используя передовой опыт PwC в мире, мы станем надежными партнерами для наших клиентов, предоставляя высококачественные услуги как на Украине, так и за рубежом».