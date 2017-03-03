Сегодня 03 марта 2017 года, 10:25

ЮФ Trusted Advisors выиграла арбитраж GAFTA

Юридическая фирма «Trusted Advisors» успешно защитила интересы ведущего украинского агротрейдера в Арбитражном суде Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA).

Суть спора заключалась во взыскании возникшей задолженности вследствие нарушения обязательств по договору купли-продажи зерновых между турецким покупателем и украинским поставщиком. Сложность данного процесса привела к тому, что рассмотрение спора продолжалось больше года и включало в себя несколько раундов пояснений сторон. Окончательное решение в споре было вынесено в апелляционном порядке.

Арбитражный суд GAFTA встал на сторону истца, которого в данном процессе представляла команда Trusted Advisors, и в полном объеме удовлетворил исковые требования украинского трейдера на общую примерную сумму 300 000 долларов США (включая штрафные санкции, расходы на арбитраж и другие) и установил, что именно турецкий покупатель нарушил условия контракта.

Команда Trusted Advisors сопровождала рассмотрение дела в составе управляющего партнера Ивана Мищенко и юриста Дарьи Коротченко.