Следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям на ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщают УНН, ссылаясь на слова заместителя прокурора города Киева Андрея Андреева.
"Следователи прокуратуры города Киева совместно с работниками СБУ сегодня провели 15 одновременных обысков. Эти обыски проводились в департаментах и подразделениях "Укрзализныци" и связаны с уголовным производством по злоупотреблениям, которые допускались при взаимодействии УЗ со страховой компанией "Интерполис", - сказал А.Андреев.
Он напомнил, что данная компания страхует пассажиров, приобретающих железнодорожные билеты.
"Мы знаем, что имеют место незаконные сделки с этими средствами, которые поступают в эту страховую компанию, а именно путем перестрахования на частные структуры таким образом, по нашему мнению было выведено порядка 14 млн грн", - сказал А.Андреев.
Кроме того, по его данным прокуратура исследует в этом уголовном производстве взаимоотношения УЗ с предприятиями-поставщиками дизельного топлива. "Установили мы два таких предприятия и общие убытки от взаимодействия с этими предприятиями составляют по нашему мнению порядка 120 млн грн", - сказал А.Андреев.
По его словам злоупотребления заключались в том, что были выписаны кабальные условия в договорах, по которым УЗ брала на себя обязательства перечислить средства предприятиям заранее.
"И сразу было прописано в договоре, если не произойдет предоплата , то уже начинают начисляться штрафные санкции. При наличии средств для перечисления и оплаты по этим договорам было искусственно создана ситуация, когда некоторое длительное время не выполнялись условия договоров, а штрафные санкции были начислены около 80 млн грн., которые и были проплачены этим предприятиям ", - сказал А.Андреев.
Также по его словам следователи также изучают в рамках данного уголовного производства эпизод по тендерной закупки дизтоплива.
"После проведения тендера путем завышения стоимости была занижена объемы поставленной продукции. Там сумма (убытков - ред.) составляет порядка 40 млн грн ", - сказал он.
По данным прокурора, обыски прошли как по местам работы фигурантов в Уз, так и по местам их проживания, а также обыски на предприятиях-контрагентах и в страховой компании.
"Сейчас обыски продолжаются. Сейчас завершено лишь 2 обыски ", - уточнил А.Андреев.
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