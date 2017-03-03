Сегодня 03 марта 2017 года, 07:23

Насирову вручили подозрение и отвезли в реанимацию

Главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову вручили подозрение. Об этом сообщил с места событий на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Журжий.

После этого Насирова вывезли из "Феофании" на носилках. Сотрудник больницы сообщил, что его перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.