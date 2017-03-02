Сегодня 02 марта 2017 года, 23:48

Проходит задержание председателя ГФС Романа Насирова. НАБУ проводит обыски (обновляется)

«Насиров задержан в Феофании во время проведения обыска в рамках расследования газового дела», - отмечают в НАБУ.

Согласно информации, с председателем ГФС сейчас проводят следственные действия.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко.

В этом деле детективы НАБУ подозревают А.Онищенко в организации схемы хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Г-н Онищенко отрицал свою причастность к этому и называл открытое дело давлением на него с целью отобрать его бизнес.

В то же время, как сообщает на своей странице в Facebook адвокат Игорь Черезов, состоянием на 23-00 Роман Насиров еще не задержан, поскольку сотрудники НАБУ не могут попасть в здание больницы, закрытое изнутри вахтером.