Форум: Для реформирования сферы конкуренции нужны законодательные изменения

В Киеве продолжает свою работу VI Форум Украины по вопросам конкуренции. На очередной сессии, которую модерировал Сергей Цивкач, председатель Правления Фонда развития конкуренции, эксперты обсудили состояние законодательного обеспечения реформ в сфере конкуренции. Тут многое уже сделано, но многое нужно еще изменить или внедрить. Так, Мария Нижник, первый заместитель Главы Антимонопольного комитета Украины - государственный уполномоченный, предлагает с целью профилактики уклонения от уплаты штрафов предоставлять «скидки» за своевременность уплаты, не включать нарушителей, которые уплатили штраф, в черные списки, штрафовать материнскую компанию и т.д.
«Конкуренция проходит красной нитью через много проблем Украины», - отметила Ксения Ляпина, председатель Государственной регуляторной службы Украины. Сейчас, по ее словам, нам необходимо внедрять smart-regulations - разумное, эффективное регулирование, которое уменьшает давление на бизнес и не уменьшает (а лучше повышает) конкуренцию на рынке.
Не все парламентарии понимают, что развитие конкуренции непосредственно связано с развитием экономики, отметила Виктория Пташник, народный депутат Украины. Государство позволяет себе предоставлять преференции определенным бизнесам, и АМКУ должен вовремя замечать такие проекты и не позволять их принимать, считает народный депутат.
Г-жа Пташник сообщила, что готовится законопроект, которым планируется решить много проблем, в частности: повысить эффективность расследования картелей, улучшить процедуру линенси. Также в деятельности антимонопольного органа нужно отделить функцию следствия от принятия решений, откорректировать институт пересмотра решений органами АМКУ.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
Круглый стол по совершенствованию системы защиты прав собственности
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
Шостий Форум України з питань конкуренції
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: