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Форум: Для реформирования сферы конкуренции нужны законодательные изменения

02 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве продолжает свою работу VI Форум Украины по вопросам конкуренции. На очередной сессии, которую модерировал Сергей Цивкач, председатель Правления Фонда развития конкуренции, эксперты обсудили состояние законодательного обеспечения реформ в сфере конкуренции. Тут многое уже сделано, но многое нужно еще изменить или внедрить. Так, Мария Нижник, первый заместитель Главы Антимонопольного комитета Украины - государственный уполномоченный, предлагает с целью профилактики уклонения от уплаты штрафов предоставлять «скидки» за своевременность уплаты, не включать нарушителей, которые уплатили штраф, в черные списки, штрафовать материнскую компанию и т.д.

«Конкуренция проходит красной нитью через много проблем Украины», - отметила Ксения Ляпина, председатель Государственной регуляторной службы Украины. Сейчас, по ее словам, нам необходимо внедрять smart-regulations - разумное, эффективное регулирование, которое уменьшает давление на бизнес и не уменьшает (а лучше повышает) конкуренцию на рынке.

Не все парламентарии понимают, что развитие конкуренции непосредственно связано с развитием экономики, отметила Виктория Пташник, народный депутат Украины. Государство позволяет себе предоставлять преференции определенным бизнесам, и АМКУ должен вовремя замечать такие проекты и не позволять их принимать, считает народный депутат.

Г-жа Пташник сообщила, что готовится законопроект, которым планируется решить много проблем, в частности: повысить эффективность расследования картелей, улучшить процедуру линенси. Также в деятельности антимонопольного органа нужно отделить функцию следствия от принятия решений, откорректировать институт пересмотра решений органами АМКУ.

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