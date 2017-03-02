Сегодня 02 марта 2017 года, 17:44

Юристы рассказали о последних тенденциях споров с налоговыми органами

Новые тенденции споров с налоговыми органами представили участникам юристы компании «КПМГ-Украина» в рамках бизнес – завтрака. Спикерами выступили Лариса Антощук, руководитель практики разрешения налоговых споров, Артем Устюгов, старший юрист и Анастасия Колибаба, старший юрист компании «КПМГ-Украина».

На обсуждение были вынесены такие вопросы как новые тенденции в спорах с налоговыми органами в части возмещения сумм НДС, споры связанные с функционированием СЭА НДС, автоматическое блокирование реестров НДС-накладных и пр.

Прежде чем прейти непосредственно к проблемным вопросам, Артем Устюгов представил участникам официальные статистические данные ГФС за ближайшие годы по налоговым проверка и судебным спорам. В частности, за 2015 год ГФС проведено 21 663 проверки и доначислено налогов на сумму боле 4,5 млрд. грн., а за 2016 год количество проверок немного уменьшилось, но сума доначислений выросла (18 485 проверок и чуть более 6 млрд. грн. доначислений налогов).

В соответствии со статистикой по судебным спорам: по состоянию на 1 января 2016 года в судах на рассмотрении пребывало порядка 44 тыс. дел о признании недействительными налоговых уведомлений-решений на общую сумму 145 млрд. грн., в следующем году количество споров уменьшилось, но снова выросла сумма доначислений.

По мнению г-на Устюгова такая тенденция связанна с тем, что представители налоговых органов более качественно стали подходить к проверке и возможным дальнейшим судебным тяжбам.

«В 2016 году изменилась правоприменительная практика возмещения НДС» — напомнила участникам Лариса Антощук. Собственно Верховный Суд Украины пришел к выводу, что правильным способом защиты плательщика налогов является обязательство ГФС передать соответствующее заключение Государственному казначейству. Тем не менее, спикер напомнила, что с 1 января с. г. такое понятие как «заключение ГФС» было упразднено и, соответственно, возникают вопросы по дальнейшему развитию правоприменительной практики в этой сфере.

«Есть смысл заявлять иные требования не имущественного характера» — предположила она. В частности, обязательство включить в Реестр заявлений о возмещении суммы бюджетного возмещения.

Кроме того спикеры напомнили, что с апреля месяца будет действовать новый механизм приостановления регистрации налоговых накладных, то есть автоматическая блокировка регистрации НДС-накладных. В связи с этим есть предположение, что могут появиться судебные споры по делам о «разблокировании» регистрации налоговой накладной.

Напоследок участникам рассказали о механизмах контроля за исполнением судебных решений. В частности, существует два вида: судебный и инициирование уголовного дела в отношении должностных лиц. В части судебного контроля Артем Устюгов напомнил, что ходатайство об обязательстве субъекта властных полномочий подать в установленный срок отчет об исполнении судебного решения подается в суд первой инстанции до вынесения решения по сути. Действующим законодательством предусматривается штраф в размере от 10 до 30 м.з.п. на руководителя соответствующего органа.

Основанием инициирования уголовного дела по статье 382 Уголовного Кодекса Украины в отношении должностного лица ГФС является добровольное невыполнение ГФС решения суда. В данном случае предусматривается штраф от 750 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Спикеры отметили, что, как правило, полноценно привлечь к ответственности должностных лиц не удается, но это оказывает положительных эффект на их работу и соответственно исполнение судебного решения.