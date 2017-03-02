Сегодня 02 марта 2017 года, 17:44

Принятие законопроекта №6010 позволит стимулировать консолидацию в банковском секторе, - мнение юриста

Партнер, руководитель практики банковского и финансового права ЮФ AEQUO Юлия Кирпа

23 февраля с.г. Верховный Совет Украины принял в первом чтении долгожданный рынком проект Закона об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков (законопроект №6010), целью которого является предоставление украинским банкам действенных механизмов оперативного решения проблемы капитализации, обусловленной, с одной стороны, ухудшением финансового состояния банков в результате финансового кризиса, а с другой - усилением требований к минимальному размеру уставного капитала банков, которые обязаны до 11 июля 2017 года увеличить свои уставные капиталы до 200 000 000 гривен (и продолжать постепенное увеличение их размеров до достижения 500 000 000 гривен в 2024 году).

Наряду с установлением для банков упрощенной процедуры капитализации за счет дополнительных взносов акционеров, законопроект №6010 предоставляет банкам возможность воспользоваться альтернативным механизмом, также будет иметь результатом увеличения уставного капитала, но при этом не потребует дополнительных финансовых вливаний от акционеров банков, - упрощенной процедурой реорганизации путем присоединения .

В частности, законопроектом предусматривается существенное уменьшение сроков согласительных и регистрационных процедур, осуществляемых в процессе присоединения регуляторами (НБУ, НКЦБФР и АМКУ), отмена обязанности осуществлять выкуп акций у акционеров, которые на общем собрании голосовали против присоединения, и обязанности удовлетворять требования кредиторов банка, которые присоединяются, сокращение сроков созыва общего собрания для решения вопросов о присоединении. Благодаря указанным новеллам ожидается, что банки, которые примут решение о присоединении, смогут завершить этот процесс за несколько месяцев (в рамках существующей на сегодня законодательной базы этот процесс занимает более 1 года как показала практика последних слияний, которые осуществили банки группы Credit Agricole и банки группы UniCredit).

Другим важным нововведением законопроекта является определение впервые на законодательном уровне момента возникновения правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей банка, который присоединяется, у банка-правопреемника (предполагается, что такое правопреемство возникает с момента, определенного передаточным актом, утвержденным общим собранием банков). Таким образом, будет устранена неурегулированность этого вопроса на законодательном уровне, которая предопределяла его неодинаковым толкованием судебными органами и на практике могла вызвать проблемы (до даты исключения банка присоединяемого из ЕГР) при осуществлении банком-правопреемником принудительного взыскания по кредитным / обеспечительным договорам, которые были переданы ему по передаточному акту, при обосновании начисления процентов и комиссий по таким договорам и тому подобное.

Кроме того, законопроект предусматривает введение до сих пор неизвестной рынку процедуры добровольного прекращения банковской деятельности без ликвидации банка как юридического лица.

Законопроект №6010 предлагается к принятию в качестве антикризисной меры, направленной на стабилизацию банковской системы Украины, в связи с чем действовать от будет временно - до 1 августа 2020 года.

«Разработка законопроекта №6010, инициатором которого выступил НБУ, стала результатом, в частности, долговременной деятельности рабочей группы с участием экспертов рынка (включая юристов ЮФ AEQUO), целью деятельности которой было реформирование процесса реорганизации банков. Имея уникальный опыт сопровождения четырех из семи банковских присоединений, которые состоялись за последние 7 лет, мы были рады поделиться нашим видением проблемных аспектов процесса присоединения банков и дать рекомендации по их устранению», - комментирует партнер, руководитель практики банковского и финансового права ЮФ AEQUO Юлия Кирпа.

«Принятие указанного законопроекта, который создаст специальное правовое поле для решения на временной основе вопроса консолидации банков, является важным шагом к стимулированию банковских слияний в ближайшие годы», - продолжает Юлия Кирпа.

«Вместе с тем, нужно понимать, что в силу своей антикризисной временной природы, его основной целью является введение дополнительного инструмента для спасения украинских банков (в первую очередь - малых и средних) от неплатежеспособности, обусловленной недостаточной капитализацией, а не системное решение всех проблемных вопросов банковских реорганизаций (свидетельством чего, например, является закрепление в законопроекте существующего на сегодня подхода по конвертации акций в процессе присоединения по номинальной (а не рыночной) стоимости, который на протяжении многих лет назывался экспертами как главное препятствие для слияний между несвязанными между собой банками). В связи с этим, стоит отметить необходимость продолжения работы над комплексными изменениями в общих норм законодательства о реорганизации банков с целью внедрения на Украине лучших мировых подходов и устранения всех существующих препятствий к консолидации».