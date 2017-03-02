Сегодня 02 марта 2017 года, 19:15

Минюст дополнил список устаревших приказов, подлежащих отмене еще 21 документом, - П.Петренко

Министерство юстиции продолжает реализацию правительственных инициатив по проведению дерегуляции во всех сферах экономики. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. «На прошлой неделе мы представили проект распоряжения, который отменяет 72 устаревших приказы различных органов, некоторые из которых датируются еще 1986 годом. Сегодня мы представили распоряжение, которым дополняем этот список еще 21 нормативно-правовым актом. Еще по семи документам даны рекомендации соответствующим органам по приведению этих актов в соответствие с действующим законодательством», - отметил он. По словам г-на Петренко, указанные документы, не только потеряли актуальность, но и во многих случаях создавали препятствия для украинского бизнеса. Кроме того, они были основой для коррупционных манипуляций государственных служащих. «Хочу анонсировать, что сейчас мы проводим анализ еще более 400 нормативно-правовых актов различных министерств. До конца марта министерства должны предоставить обоснования относительно актов, которые они считают актуальными. Согласно обоснований мы проведем настоящую дерегуляционныу гильотину по отмене сотен документов, которые украинские чиновники «наплодили» за последние 25 лет», - заявил министр юстиции.