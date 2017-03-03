Сегодня 03 марта 2017 года, 10:25

Фонд гарантирования вкладов решил, как вернуть проблемные кредиты

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что состоялось публичное распределение кредитных портфелей банков между третьими лицами, отобранными Фондом по направлению деятельности «взыскание просроченной задолженности с заемщиков и других должников». Между 11 компаниями пропорционально распределены проблемные кредиты 63 банков (537,55 тыс кредитов) на общую сумму задолженности 17,36 млрд грн. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.

По словам участников рынка, решение о привлечении компаний по управлению проблемной задолженности к процессу взыскания просроченной задолженности с заемщиков и других должников является одной из крупнейших инноваций, начатых в Фонде.

Распределение лотов проходило по двум категориям – авто- и беззалоговые кредиты. Всего на отработку компаниям по управлению проблемной задолженностью будет передано 530,9 тыс беззалоговых кредитов (потребительские и карточные кредиты, овердрафты, наличные кредиты, кредиты, обеспечением по которым являются товары народного потребления, кредиты, по которым состоялось погашение в результате обращения взыскания на предмет залога, и остаток задолженности является необеспеченным) на сумму задолженности 14,58 млрд грн, и 6,68 тыс автокредитов на общую сумму 2,78 млрд грн.

«Фонд приложил максимум усилий, чтобы процедура формирования и дальнейшего распределения лотов между компаниями была максимально прозрачной и открытой. Кредитные портфели пропорционально разделены на 11 равных лотов по каждой категории. Распределение между участниками конкурса проходило публично путем жеребьевки, во время которой представители компании сами выбирали для себя один из запечатанных конвертов. В результате каждый участник получил в работу кредитный портфель со средней суммой задолженности 1,6 млрд грн и со средним количеством кредитов 48 тыс. Соответствующие договоры должны быть заключены уже до конца марта», – сказала Елена Нужненко, директор финансового департамента Фонда.

Оплата услуг компаниям по взысканию просроченной задолженности с заемщиков и других должников будет зависеть от объема возвращенных средств. Вознаграждение поступлений составит 8-25% для категории беззалоговые кредиты (в зависимости от срока просрочки кредита), и 9% – для автокредитов.