Мининформполитики готовит список сайтов для закрытия

Министр информационной политики Юрий Стець поручил заместителю министра информполитики Дмитрию Золотухину список сайтов, которые необходимо закрыть в связи с тем, что они угрожают информационной безопасности Украины.
«В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты», - сообщил он.
В частности, в качестве примера был приведен сайт «Русская весна».
По его словам, данный перечень будет обсужден со Службой безопасности Украины и в самом экспертном совете.
После этого Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.
«Есть одна проблема: ни в одном законе Украины не описан механизм, как на это реагировать», - добавил Ю.Стець.
Он подчеркнул, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд.
Также Ю.Стець отметил, что необходимо предусмотреть изменения в закон, чтобы была возможность более оперативно реагировать на сайты, угрожающие информбезопасности.
Министр подчеркнул, что экспертный совет - это тот инструмент, который не должен допустить цензуры.
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