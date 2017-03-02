МВФ прислал финальную версию меморандума сотрудничества, - Нацбанк

Национальный банк ожидает подписание меморандума с Международным валютным фондом в ближайшее время. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
«Мы ожидаем, что подписание меморандума с МВФ произойдет в ближайшее время», - сказала она.
В.Гонтарева заявила, что Международный валютный фонд прислал финальную версию меморандума сотрудничества 1 марта.
«Эти задержки (подписания меморандума) не на территории Национального банка. Насколько мне известно, мы вчера вечером получили финальную версию меморандума от МВФ», - сказала она.
Отметим, что ранее в СМИ была обнародована информация, что меморандум с МВФ якобы подписан. Однако источники Українських Новин в правительственных кругах опровергли данную информацию.
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