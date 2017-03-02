Сегодня 02 марта 2017 года, 16:13

Основа независимости АМКУ - надлежащее финансирование, считают зарубежные эксперты Форума

О возможностях и вызовах относительно практического применения рекомендаций ОЭСР говорили на VI Форум Украины по вопросам конкуренции. Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов рассказал, что МЭРТ активно сотрудничает с АМКУ для построения национальной программы по развитию конкуренции, и этот необходимый Украине документ обязательно должен быть разработан и применяться. В ближайшей перспективе - большая работа по имплементации Закона о государственной поддержке, который вступит в силу в августе 2017 года, отметил г-н Нефедов.

Первый заместитель директора департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Константин Силкин рассказал о проблемах исполнения решений о санкциях, наложенных АМКУ. Главная проблема - это возможность обжалования решений АМКУ в суде, что затягивает их исполнение. Чтобы решить проблему, Минюст совместно с Комитетом готовит законопроект, предусматривающий, что решения АМКУ будут иметь статус исполнительного документа, то есть сразу направляться в исполнительную службу. О слишком долгом времени на исполнение решений АМКУ как проблеме говорили также Скайдрите Абрама - Глава Совета по вопросам конкуренции Латвии и Тибор Менихарт - Глава Антимонопольного офиса Словакии. В то же время, не стоит обвинять компании, ведь они просто используют возможности, - нужно менять законодательство, считает г-н Менихарт.

Ярослав Грегирчак сообщил, что бизнес-омбудсмену не так часто жалуются на АМКУ, но проблемы есть в несогласованности законодательства, в том числе секторального.

Энтузиазм АМКУ и желание привести деятельность к евростандартам отметила г-жа Абрама. По ее мнению, успех деятельности АМКУ зависит от кадрового состава, а это тесно связано с проблемой недостаточного финансирования украинских антимонополистов. Согласен с этим и г-н Менихарт, который назвал надлежащее финансирование АМКУ основой его независимости.