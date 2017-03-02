Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 1835-VIII «Об антидопинговом контроле в спорте».
Закон направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте, обеспечение создания необходимых правовых и организационных основ по аккредитации лаборатории антидопингового контроля и создание условий для соблюдения Украиной, Национальным антидопинговым центром требований Всемирного антидопингового агентства.
Закон «Об антидопинговом контроле в спорте» изложили в новой редакции, учитывая положения Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте; сроки привели в соответствие с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте.
Также документ определяет полномочия и основные задачи Национальной антидопинговой лаборатории и отделяет ее от Национального антидопингового центра.
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