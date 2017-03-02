Сегодня 02 марта 2017 года, 16:13

Президент подписал Закон об антидопинговом контроле в спорте

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 1835-VIII «Об антидопинговом контроле в спорте».

Закон направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте, обеспечение создания необходимых правовых и организационных основ по аккредитации лаборатории антидопингового контроля и создание условий для соблюдения Украиной, Национальным антидопинговым центром требований Всемирного антидопингового агентства.

Закон «Об антидопинговом контроле в спорте» изложили в новой редакции, учитывая положения Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте; сроки привели в соответствие с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте.

Также документ определяет полномочия и основные задачи Национальной антидопинговой лаборатории и отделяет ее от Национального антидопингового центра.