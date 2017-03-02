Сегодня 02 марта 2017 года, 16:13

Украина не имеет механизма определения одной полномочной организации коллективного управления, – европейские эксперты

В Киеве проходит двухдневный региональный семинар по вопросам авторского права и коллективного управления правами, организованный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) при сотрудничестве с Государственной службой интеллектуальной собственности (ГСИС) Украины. И.о. председателя ГСИС Украины Антонина Малыш, открывая мероприятие, отметила, что тема коллективного управления правами острая и актуальная. «Бесспорным остается тот факт, что Украина избрала для себя европейский путь развития, таким образом, мы обязаны тем или иным способом имплементировать Директиву ЕС о коллективном управлении правами», – подчеркнула г-жа Малыш.

В свою очередь руководитель программ департамента сотрудничества со странами с переходной экономикой и развитыми странами ВОИС Евгений Сесицкий остановился на деятельности ВОИС в сфере авторского права, в частности на Пекинском и Марракешском договорах. Пекинский договор модернизирует и адаптирует к реалиям цифровой эпохи систему охраны прав исполнителей. Предметом договора является актерская интерпретация и музыкальное исполнение. По словам г-на Сесицкого, этот документ укрепляет положение исполнителей, предоставляет четкую правовую основу для международного использования аудиовизуальных исполнений, а также обеспечивает защиту прав исполнителей. В числе преимуществ этого договора он выделил: экономическое развитие (материальное вознаграждение исполнителями и производителями аудиовизуальной продукции, укрепление местной аудиовизуальной индустрии, содействие росту инвестиций), повышение статуса исполнителей и охрана культуры, фольклора и культурного разнообразия. Пекинский договор подписан 73 странами, но ратифицирован пока только 15 из 30 необходимых для вступления документа в силу.

Евгений Сесицкий подчеркнул, что Марракешский договор направлен на облегчение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. В мире 285 млн. лиц, не способных воспринимать печатную продукцию, и 90% из них живет в развивающихся странах. Эксперт ВОИС выделил следующие преимущества Марракешского договора: решение проблемы «книжного голода», расширение доступа к образованию, социальная интеграция и участие в культурной жизни. На данный момент к договору присоединилось 26 стан.

Основные юридически-практические и структурные аспекты коллективного управления правами очертили: международный эксперт из Будапешта Михали Фиксор (Mihaly Ficsor), региональный директор по вопросам сотрудничества со странами Европы Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC) Митко Чаталбашев (Mitko Chatalbashev), юридический советник Международной федерации фонографической индустрии (IFPI) (Лондон) Ева Плетпер (Eva Platpere) и директор EJI (Венгерского общественного объединения по охране прав исполнителей) (Брюссель) Пел Томори (Pal Tomori).

В частности, мистер Фиксор рассказал об истории становления права коллективного управления, о первых ключевых судебных решениях (дело Европейского суда справедливости от 13 июля 1989 года «Ministere public v. Tournier»), а также остановился на Директиве Европейского Парламента и Совета о коллективном управлении авторскими и смежными правами и мультитерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения в целях онлайнового использования на внутреннем рынке. По его словам, несмотря на красивые положения не все ОКУ счастливы от этой Директивы: одно дело, когда вы работаете из Франции, и совсем другое, когда из Румынии.

Кроме того, эксперты дискуссировали по поводу монополии ОКУ. В этом сегменте они считают приемлемой монополию, то есть одну ОКУ на одну категорию прав. А вот в нашем государстве нет механизма определения одной полномочной, законной ОКУ. На этом акцентировал внимание мистер Чаталбашев. Он напомнил, что был зарегистрированный законопроект, предусматривающий одну ОКУ на все виды прав, и это была уникальная украинская модель, не имеющая аналогов в мире – она получила негативные отзывы европейских экспертов так как противоречит мировой практике. «Если вы хотите двигаться к Европе, вы должны изменить законодательство, – говорит Митко Чаталбашев, очевидно, имея в виду законодательство в сфере ОКУ. – И мы готовы в этом помочь».