Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» устанавливает требование об обнародовании досье кандидатов на должности судей на официальном веб-сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Как отмечают в пресс-службе ВККС, Комиссия принимает все необходимые и надлежащие меры для обнародования этой информации на веб-сайте Комиссии, как того требуют положения действующего законодательства.
В то же время переходные положения указанного закона предусматривают возможность ведения досье кандидатов в Верховный Суд в бумажном виде до начала работы автоматизированной системы формирования и ведения судейских досье, пока выполнено Комиссией в полном объеме.
Исследование досье является частью квалификационного оценивания кандидатов на должности судей Верховного Суда. Сейчас идет первый этап квалификационного оценивания, по результатам которого кандидаты, которые не наберут минимального количества баллов, прекратят участие в конкурсе. Кандидаты, которые преодолеют этот этап, будут допущены к сдаче психологических тестов и дальнейшему исследованию досье и собеседованиям.
Досье всех кандидатов, которые преодолеют первый этап квалификационного оценивания, будет заблаговременно обнародовано Комиссией с тем, чтобы дать возможность общественности тщательно ознакомиться с информацией о кандидатах. Это решение было неоднократно доказано до сведения членов Общественного совета добродетели.
В то же время члены Общественного совета добропорядочности и сейчас могут ознакомиться в помещении Высшей квалификационной комиссии судей имеющейся в Комиссии информации. И определенная часть членов Общественного совета добродетели добросовестно реализует это право.
Комиссия обращается к членам ОСД и другим представителей общественности с предложением наладить конструктивную работу ради общей цели - эффективного проведения конкурса в Верховный Суд и отбора профессиональных, добродетельных и нравственных кандидатов.
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