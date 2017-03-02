НАБУ попросили прекратить использовать аббревиатуру

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) потребовала от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прекратить использовать данную аббревиатуру.
Банкиры при поддержке юристов официально обратились к директору бюро Артему Сытнику «с требованием прекратить нарушение прав ассоциации», поскольку аббревиатура НАБУ зарегистрирована как их торговая марка еще в 2013 году, то есть до возникновения антикоррупционного бюро.
«Юридической фирмой GENTLS установлено, что 25.04.2013 Независимой ассоциации банков Украины выдано два свидетельства Украины на знаки для товаров и услуг с номерами №169455 (изображение знака «НАБУ»), №169456 (словесное обозначение «НАБУ»), согласно которым «НАБУ» является зарегистрированным знаком для товаров и услуг 41 и 45 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков», - аргументируют юристы.
При этом, утверждают они, у Национального бюро нет и не может быть свидетельства на данный бренд. Юрфирма предложила А.Сытнику использовать другое сокращенное название - Национальное бюро.
Также представители интересов ассоциации банков требуют чтобы бюро прекратило использовать доменное имя nabu.gov.ua в Интернете, поскольку оно схоже с названием сайта ассоциации - nabu.ua.
В то же время в ассоциации банков пожаловались, что из-за возникшей путаницы к ним часто поступают запросы от СМИ о состоянии досудебных расследований уголовных производств, а граждане звонят с сообщениями о преступлениях.
«Использование двумя учреждениями одинаковой аббревиатуры приводит к дезинформации СМИ и общественности, и нивелирует эффективность и своевременность работы «Национального бюро»», - сказали там.
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Правильно, одне НАБУ потрібно прибрати. Думаю, що всі догадуються яке саме!
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