В правительстве рассказали, когда обнародуют окончательный вариант пенсионной реформы

Целью проведения пенсионной реформы на Украине является повышение уровня и качества жизни людей. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
«Ни у кого не возникает сомнений в том, что пенсионную реформу нужно делать. И я думаю, все наши сограждане понимают для чего: с одной стороны - большие расходы пенсионной системы, колоссальный дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины, с другой стороны - мизерные пенсии, которые на сегодня не удовлетворяют никого. Поэтому очевидно, что вопрос проведения пенсионной реформы очень остро сегодня стоит на повестке дня», - сказал он.
По словам вице-премьер-министра, после представления правительством окончательного варианта пенсионной реформы, она должна пройти широкое экспертное и общественное обсуждение.
«Есть несколько вариантов, есть разные мнения по некоторым вопросам. И я думаю, что конечный вариант пенсионной реформы мы обнародуем в течение месяца-двух. После чего пенсионная реформа должна пройти очень широкое обсуждение и в среде экспертов и общественное обсуждение», - отметил он.
Павел Розенко отметил, что основной целью пенсионной реформы является повышение уровня и качества жизни пенсионеров, поэтому она должна быть комплексной.
«Мы не должны ограничивать дискуссию вокруг того как считать страховой стаж или пенсионный возраст. Это те детали, которые не дают комплексной картины. Поэтому речь должна идти не только о том, как усовершенствовать солидарный уровень пенсионной системы, но и о том, как дать людям возможность самим влиять на размер своей пенсии в будущем. Без комплексного подхода качество и уровень жизни пенсионеров существенно не изменится», - отметил Павел Розенко.
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