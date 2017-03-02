Суд арестовал автомобиль Bentley Brooklands из автопарка Януковича в резиденции «Межигорье»

Печерский районный суд г.Киева арестовал автомобиль премиум-класса Bentley Brooklands из автопарка бывшего Президента Виктора Януковича в резиденции «Межигорье» в Киевской области.Об этом говорится в определении суда от 23 февраля.
Генеральная прокуратура установила, что в целях удовлетворения бытовых нужд В.Януковича, которые возникали в ходе проживания последнего в резиденции на территории урочища «Межигорье», было создано фиктивное предприятие «КиевУниверсалСервис».
В ходе досудебного расследования проведен осмотр имущества в резиденции и обнаружен «Музей ретро автомобилей». В ходе осмотра в одном из боксов указанного музея обнаружена фотокопия свидетельства о регистрации транспортного средства Bentley Brooklands, владельцем которого является «КиевУниверсалСервис».
Из материалов ходатайства следует, что В.Янукович является по сути фактическим владельцем вышеуказанного транспортного средства, а право собственности зарегистрировано на «КиевУниверсалСервис» только с целью скрыть истинного владельца этого автомобиля, а также легализовать имущество, полученное преступным путем.
В связи с этим суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на автомобиль Bentley Brooklands. Данная модель премиум-класса была представлена в 2007 году, всего выпущено 550 таких автомобилей. Стоимость Bentley Brooklands составляет около 3,4 млн гривен.
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