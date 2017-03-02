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Сегодня 02 марта 2017 года, 14:42

Судья Н.Чаус отказался от дачи показаний молдавским правоохранителям, - антикоррупционный прокурор Молдовы

Подозреваемый во взяточничестве и незаконном пересечении границы судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус отказался давать показания молдавским правоохранителям. Об этом сообщил председатель Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь.

«Вчера наши правоохранители пытались его допросить по незаконному пересечению границы, но он отказался от дачи показаний», - сказал он.

По его словам, правоохранители не пытались допросить его по делу о взяточничестве на Украине, не имея на то полномочий.

Он отметил, что молдавская сторона еще 1 марта официально проинформировала украинских коллег о задержании Н.Чауса.

Как сообщалось ранее, 1 марта, правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове.