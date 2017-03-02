Жилищные субсидии получили 7,4 миллиона украинских семей

Программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне воспользовались 7,4 млн семей. Читайте также Объем субсидий на комуслуги в январе вырос на четверть - до 920 миллионов. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства социальной политики сообщил глава министерства Андрей Рева.
«На протяжении текущего отопительного сезона 7 млн 400 тыс. домохозяйств получили государственную поддержку», – сказал министр.
По словам А.Ревы, принятые в 2016 году изменения направлены на оптимизацию системы жилищных субсидий и реализованы в полном объеме.
Как сообщалось ранее, жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 млрд грн, что на 58%, или на 3,3 млрд грн, больше, чем в 2015 году.
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