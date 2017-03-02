Сегодня 02 марта 2017 года, 14:42

Украина имплементировала лишь около трети актов ЕС, - вице-премьер-министр И.Климпуш-Цинцадзе

Украина в 2016 году должна имплементировать положения 126 актов законодательства ЕС. Пока же имплементированы 36 актов ЕС, из них 23 полностью и 13 частично. Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«У нас есть и позитивы, и негативы. То, что нам удалось и не удалось. В 2016 году мы должны имплементировать положения 126 актов законодательства ЕС. По результатам имплементировано 36 актов ЕС, из них 23 полностью и 13 частично. Это означает, что все остальные 90 актов, которые были внедрены,.. какая-то часть из них находится в министерстве, какая-то часть застряла в парламенте, или конкретных комитетах парламента... Для меня это означает, что декларативный подход по реализации европейской интеграции не работает», - сказала она.